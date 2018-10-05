Ещё
Алкоголь разрешили продавать на заправках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алкоголь разрешили продавать на заправках, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 27 1 час назад
Правительство разрешило продажу легкого алкоголя на АЗС после прошедшего в сентябре совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на одного из участников совещания и двух федеральных чиновников.
По словам представителя вице-премьера, на которого ссылается издание, обсуждение идеи отдельных топливных компаний по возвращению легких алкогольных напитков на прилавки АЗС прошло в рамках мер по стабилизации розничного рынка топлива, а целью данного предложения являлось повышение рентабельности топливных компаний.
Как передают "Ведомости" со ссылкой на своих собеседников, правительство, таким образом, поддержало инициативу члена Совета Федерации Геннадия Орденова, который в начале 2017 года внес в Госдуму законопроект с поправками по регулированию алкогольного рынка, согласно которому разрешалась продажа на заправках легких алкогольных напитков крепостью до 16,5%.
Ранее СМИ сообщали, что Министерство финансов и Минэкономразвития поддержали идею вернуть продажу слабого алкоголя на автозаправочных станциях. В Минфине при этом отметили, что возврат легкого алкоголя на заправки может повысить рентабельность АЗС и конкуренцию на алкогольном рынке.
Запрет на продажу алкоголя на АЗС был введен в 2012 году в рамках борьбы с ДТП по вине пьяных водителей.
Последние новости
Украинские катера-невидимки стали кошмаром Счет жертвам на подростковых "вписках" идет на десятки Германия подписала американскому СПГ приговор
Комментарии26
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Артефакты затормозили открытие трассы М-11
Дефектные авто разъезжаются по домам
Водителя скорой оштрафовали на 300 тысяч за парковку у дома больного147
В Латвии возродят производство «РАФиков»2
Автомобильная загадка озадачила пользователей Сети
Видео
01:39
Крымский мост связали с ростом цен на бензин
Автоновости
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
05:09
Крымский мост закрыли для бензовозов
Автоновости
01:20
Водитель Audi не пропустил девушку и пожалел
ДТП
20:13
Бензин по 100 рублей всполошил соцсети
Бортжурнал
00:41
Массовое ДТП в Москве: 13 пострадавших
ДТП Автоновости
05:09
На Крымский мост пустили грузовики
Автоновости
00:35
Кларксон прокатил по Грузии голову Сталина
Автоновости Автоспорт
02:05
«Мент в законе» напал на гаишников
ДТП
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение