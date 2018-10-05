Алкоголь разрешили продавать на заправках, пишут СМИ

Правительство разрешило продажу легкого алкоголя на АЗС после прошедшего в сентябре совещания у вице-премьера Дмитрия Козака , об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на одного из участников совещания и двух федеральных чиновников.

По словам представителя вице-премьера, на которого ссылается издание, обсуждение идеи отдельных топливных компаний по возвращению легких алкогольных напитков на прилавки АЗС прошло в рамках мер по стабилизации розничного рынка топлива, а целью данного предложения являлось повышение рентабельности топливных компаний.

Как передают "Ведомости" со ссылкой на своих собеседников, правительство, таким образом, поддержало инициативу члена Совета Федерации Геннадия Орденова , который в начале 2017 года внес в Госдуму законопроект с поправками по регулированию алкогольного рынка, согласно которому разрешалась продажа на заправках легких алкогольных напитков крепостью до 16,5%.

Ранее СМИ сообщали, что Министерство финансов Минэкономразвития поддержали идею вернуть продажу слабого алкоголя на автозаправочных станциях. В Минфине при этом отметили, что возврат легкого алкоголя на заправки может повысить рентабельность АЗС и конкуренцию на алкогольном рынке.

Запрет на продажу алкоголя на АЗС был введен в 2012 году в рамках борьбы с ДТП по вине пьяных водителей.