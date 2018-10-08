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Независимые АЗС требуют поднять цены на горючее
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Независимые АЗС требуют поднять цены на горючее 

Quto.ru + ещё 26 8 октября 2018
Фото: Quto.ru
Российский топливный союз (РТС) выступил с предложением отказаться от заморозки цен на топливо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление президента союза Евгения Аркуши.
Функционер уверен, что независимые АЗС в ближайшее время столкнутся с весьма сложной ситуацией, поскольку возникнет сильный дисбаланс между оптовыми и розничными ценами на зимнее дизельное топливо. Он также сообщил, что биржевые цены на нефтепродукты в настоящее время растут, при этом крупные нефтекомпании начиная с июля не выполняют поручение об увеличении продаж на внутреннем рынке. При дальнейшем увеличении оптовых цен независимые АЗС будет вынуждены торговать в убыток или приостанавливать деятельность.
Аналогичная ситуация уже наблюдалась в мае-июне текущего года, когда Кабмин снизил акцизы на бензин и дизтопливо и договорился с нефтекомпаниями о временной заморозке цен на уровне 30 мая. Тогда представители независимых АЗС анонсировали массовое закрытие и разорение. После принятия мер правительством оптовые цены снизились и ситуация стабилизировалась.
«У независимых АЗС нет возможности сдерживать цены, и клиенты уже уходят от них на заправки крупных нефтяников, держащих старые цены», — пожаловался Аркуша.
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