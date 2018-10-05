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BMW отзывает 467 машин в РФ
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BMW отзывает 467 машин Mini Countryman в России 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: AP Photo / Chris Carlson
"БМВ Русланд Трейдинг" (официальный представитель изготовителя Mini на российском рынке), отзывает 467 автомобилей Mini Countryman в РФ из-за проблем с насосом высокого давления, сообщается на сайте Росстандарта.
"Отзыву подлежат автомобили Mini Countryman (серия F60), реализованные c января 2017 года по 2018 год, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является отсутствие защитного кожуха для насоса высокого давления. При серьезном ДТП может произойти повреждение насоса высокого давления, в последствии чего возможно вытекание топлива. Существует вероятность возгорания", — говорится в сообщении.
На отзываемых автомобилях будет проведена установка защитного кожуха на насос высокого давления. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители изготовителя "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
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