Explorer стал самым быстрым полицейским перехватчиком

Новый автомобиль преследования на базе Ford Explorer следующего поколения стал самой быстрой полицейской машиной США. Об этом сообщает сам производитель, но не приводит подробностей о мощности двигателя и динамических характеристиках внедорожника. Исключение — максимальная скорость. Она составляет 221 километр в час.
По слухам, Ford Police Interceptor Utility оснащен гибридной силовой установкой на базе трехлитрового турбомотора V6 EcoBoost с высокопроизводительной системой рекуперации энергии, откалиброванной специально для полиции. По данным Ford, внедорожник быстрее других машин в разгоне с нуля до 60 и 100 миль в час (96 и 160 километров в час соответственно), а также превосходит их на тестовом треке.
Однако больше внимания Ford уделяет топливной экономичности. В комбинированном режиме новый внедорожник расходует 9,8 литра бензина на 100 километров пробега, что на 40 процентов меньше показателя прошлой модели с 3.7 V6. С каждой машины полицейский департамент может экономить до 3500 долларов в год (233,7 тысячи рублей).
В оснащение Ford Police Interceptor Utility войдет двухгодовой бесплатный доступ к фирменному телеметрическому сервису, поддержка Bluetooth, светодиодные фары, руль с четырьмя программируемыми кнопками, а также система охраны периметра с углом обзора 270 градусов, которая может обнаруживать потенциальные угрозы и автоматически блокировать двери.