Новый Ford Explorer стал самым быстрым полицейским перехватчиком

Новый автомобиль преследования на базе Ford Explorer следующего поколения стал самой быстрой полицейской машиной США. Об этом сообщает сам производитель, но не приводит подробностей о мощности двигателя и динамических характеристиках внедорожника. Исключение — максимальная скорость. Она составляет 221 километр в час.

По слухам, Ford Police Interceptor Utility оснащен гибридной силовой установкой на базе трехлитрового турбомотора V6 EcoBoost с высокопроизводительной системой рекуперации энергии, откалиброванной специально для полиции. По данным Ford, внедорожник быстрее других машин в разгоне с нуля до 60 и 100 миль в час (96 и 160 километров в час соответственно), а также превосходит их на тестовом треке.

Однако больше внимания Ford уделяет топливной экономичности. В комбинированном режиме новый внедорожник расходует 9,8 литра бензина на 100 километров пробега, что на 40 процентов меньше показателя прошлой модели с 3.7 V6. С каждой машины полицейский департамент может экономить до 3500 долларов в год (233,7 тысячи рублей).

В оснащение Ford Police Interceptor Utility войдет двухгодовой бесплатный доступ к фирменному телеметрическому сервису, поддержка Bluetooth, светодиодные фары, руль с четырьмя программируемыми кнопками, а также система охраны периметра с углом обзора 270 градусов, которая может обнаруживать потенциальные угрозы и автоматически блокировать двери.