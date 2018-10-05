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Когда ждать в России новую Toyota RAV4
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Стало известно, когда ждать в России новую Toyota RAV4 

CarClub 5 часов назад
Фото: Toyota
Кроссовер рассекретили в Нью-Йорке, а на этой неделе в Париже показали его европейский вариант.
Весной этого года моторшоу в Нью-Йорке удивило радикальной сменой имиджа вседорожника Toyota RAV4. Вслед за С-HR и Camry он тоже стал выглядеть ярко и стильно, стремясь привлечь новых покупателей.
Машину в европейской спецификации привезли на Парижский автосалон. В Старом Свете RAV4 будут предлагать в гибридном исполнении мощностью 222 л.с. на базе атмосферного двигателя 2.5, а также с бензиновым безнаддувным мотором объемом два литра.
Российские «рафики», скорее всего, сохранят нынешний набор бензиновых агрегатов объемом два и два с половиной литра, как это ранее уже произошло с седаном Camry. А вот дизель 2.2 исчезнет из линейки в связи с низким спросом в России и ненужностью в Европе.
У нас Toyota RAV4 появится к середине 2019 года. Причем это сразу будут машины локальной сборки. Кроссоверы, напомним, собирают в Санкт-Петербурге вместе с Toyota Camry.
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