Стало известно, когда ждать в России новую Toyota RAV4

Кроссовер рассекретили в Нью-Йорке, а на этой неделе в Париже показали его европейский вариант.

Весной этого года моторшоу в Нью-Йорке удивило радикальной сменой имиджа вседорожника Toyota RAV4. Вслед за С-HR и Camry он тоже стал выглядеть ярко и стильно, стремясь привлечь новых покупателей.

Машину в европейской спецификации привезли на Парижский автосалон. В Старом Свете RAV4 будут предлагать в гибридном исполнении мощностью 222 л.с. на базе атмосферного двигателя 2.5, а также с бензиновым безнаддувным мотором объемом два литра.

Российские «рафики», скорее всего, сохранят нынешний набор бензиновых агрегатов объемом два и два с половиной литра, как это ранее уже произошло с седаном Camry. А вот дизель 2.2 исчезнет из линейки в связи с низким спросом в России и ненужностью в Европе.