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Toyota объявила об отзыве 2,4 млн гибридов
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Toyota объявила об отзыве 2,4 млн гибридов 

Car.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Car.ru
Компания Tоyоta объявила об отзывной компании.
Практически два с половинной миллиона гибридов от автоконцерна не подлежат использованию, такую информацию сообщила пресс-служба компании. Как стало известно, неисправность кроется во всей гибридной системе, которая может в любое время негативно сказаться на моторе и привести его к остановке, даже в движении, что ещё страшнее.
Пока что случаев, в которых говорится о том, что кто-то пострадал от озвученной проблемы нет. Отзывная компания касается Tоyоta Рrius и Auris, выпущенные с 2008 по 2014 год. Около одного миллиона 250 тысяч автомобилей были проданы японскими дилерами, около 800 тысяч в США и около 300 тысяч транспортных средств в Европе.
Проверить принадлежность автомобиля к отзывной компании можно по VIN-коду. Все финансовые обязательства лягут на плечи производителя.
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