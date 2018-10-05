Инспекторы ГИБДД не смогли наказать судью, который не пропустил «скорую»

В Татарстане в ходе рейда инспекторы ГИБДД остановили бывшего судью Анвара Шагимуратова после того, как он не пропустил машину скорой помощи. Журналисты местных СМИ засняли на видео момент, когда после нарушения бывший служитель Фемиды показывает полагающуюся его статусу «корочку» и спокойно уезжает с места правонарушения. После того, как сюжет о полицейском рейде показали на местном канале, ролик был перемонтирован, и эпизод с судьей исчез.

Несколько дней назад в центре Казани на улице Карла Маркса сотрудники ГИБДД проводили рейд, который был направлен на профилактику правонарушений, связанных с предоставлением преимущества автомобилям экстренных служб. Вместе с полицейскими на рейд выехали журналисты местных СМИ.

В ходе показательного мероприятия один из полицейских остановил автомобиль Honda CR-V, который не пропустил специально задействованную в рейде «скорую», спешащую на условный вызов.

Водителем иномарки оказался бывший судья Федерального арбитражного суда Поволжского округа 71-летний Анвар Шагимуратов. По данным местных СМИ, он прекратил свои полномочия пять лет назад. Однако закон предусматривает, что судьи в отставке и после ухода с работы сохраняют за собой все льготы, в том числе «корочку» и статус спецсубъекта, которого полицейские попросту не имеют право задерживать.

После того как сотрудник ГИБДД подошел к машине, Шагимуратов приоткрыл окно и показал служебное удостоверение федерального судьи, после чего уехал.

Инспектор в свою очередь лишь пожал плечами и сказал:

«Что я могу сделать, он же судья».

В итоге сюжет с участием Шагимуратова показал только телеканал «Россия-1 Татарстан». Однако на следующий день в новостном видеоархиве ролик появился уже в другом виде: ровно три минуты видео, на кадрах которого запечатлен Шагимуратов, вырезали из эфира.

Активист регионального отделения Федерации автовладельцев России (ФАР) в Татарстане Рамиль Хайруллин в беседе с «Газетой.Ru» предположил, почему из местных СМИ пропали видеозаписи.

«Видео решили удалить, чтобы меньше было поводов для обсуждений, для злословия: что кому-то можно, а кому-то нельзя. Впоследствии оно могло распространиться по различным группам в соцсетях. Но подобными действиями те, кто хотел что-то скрыть, получили обратный эффект: лишь привлекли дополнительное внимание. Когда что-то исчезает, это вызывает подозрение у людей: лишний повод найти, посмотреть и обсудить», — считает Хайруллин.

При этом активист отмечает, что в данном случае сотрудник ГИБДД не мог поступить иначе. Судьям нельзя выписать протокол, чтобы они заплатили штраф. Также он не может просто так отдать деньги полицейскому без оформления соответствующего документа.

Хайруллин также вспомнил скандальный инцидент, произошедший еще в октябре 2017 года, когда рядовой инспектор остановил депутата Госдумы от Татарстана. По его словам, после этой истории местные «власть имущие» успокоились.

«Люди сейчас чуть что — сразу начинают видео выкладывать, такие вещи вообще тяжело скрыть, если что-то происходит. Зная о том, что это видео будет обнародовано в сети, обсуждаться, политики не позволяют себе хамское поведение. Надолго или нет, пока тяжело сказать», — считает активист.

Напомним, тогда сотрудник ГИБДД остановил парламентария Фатиха Сибагатуллина . Особое возмущение народного избранника вызвала просьба гаишника открыть багажник.

Сибагатуллин посетовал, что при прежнем начальнике ГИБДД в Татарстане «такого не было», и назвал инспектора «шпингалетом» и «лейтенантиком».