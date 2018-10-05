Квоты для родины: Россия вдохнет бензина

Правительство РФ нашло схему сдерживания розничных цен на бензин. Премьер Дмитрий Медведев поручил разработать законопроект, обязующий нефтяные компании не менее 17,5% добытой нефти поставлять на внутренний рынок, чтобы не допустить дефицита сырья. Кроме того, НПЗ получат дополнительные субсидии. По мнению аналитиков, в выигрыше останутся и нефтяники, и переработчики, и потребители, в проигрыше — компании, ориентированные на экспорт сырья.

Нефтяники получат больше льгот от правительства в следующем году. Взамен они обещают не повышать цены на моторное топливо. При этом власти впервые решили ввести нормативы по поставкам нефти на нефтеперерабатывающие заводы.

Минфину, Премьер Дмитрий Медведев дал ряд поручений Минэнерго Минпромторгу и другим ведомствам совместно с нефтяными компаниями внести коррективы в параметры «налогового маневра» в нефтяной отрасли. Соответствующий законопроект должен быть внесен в правительство до 10 октября 2018 года.

Маневр предусматривал обнуление к 2024 году экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых.

Однако теперь параметры субсидий на нефтепереработку будут скорректированы в пользу нефтяников.

Сейчас поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок приносят в среднем около 8 тысяч рублей убытков на тонну, отмечает главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов. Чтобы компенсировать нефтяникам потери и сдержать рост цен на АЗС, был придуман специальный демпфирующий механизм.

Он привязан к базовым ценам на моторное топливо. И их премьер поручил снизить — с 56 тыс. руб. /т до 50.4 тыс. руб. /т для бензина и с 50 тыс. руб. /т. до 45 тыс. руб. /т для дизеля, поясняет главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович

Механизм субсидирования работает только в случае, если реальная оптовая цена не отклоняется от «условной» более чем на 10%. В случае если данные инициативы будут реализованы, внутренние топливные цены будут активно сдерживаться, добавляет он.

В текущих макроэкономических условиях снижение базовых цен позволит увеличить демпфер на 3-3,3 тысячи рублей на тонну, поясняет аналитик. В результате убытки компаний при поставках автобензина на внутренний рынок значительно снизятся и составят менее 2,5 тысяч рублей за тонну. Кроме компаний в выигрыше окажутся и потребители, так как увеличивается надежность обеспечения внутреннего рынка моторными топливами.

Корректировка даст прибавку в 220 млрд рублей в год. Половина этого роста будет перенесено на НДПИ, оставшиеся 50% будут профинансированы за счет бюджета.

Вице-премьер Дмитрий Козак 18 сентября на совещании у премьера говорил, что «источники есть, мы получаем дополнительные доходы».

«Кстати, две трети доходов просто от мировых цен на нефть получает государство, а не нефтяные компании. У нас есть источники — это нефтегазовые доходы, которые не связаны с расходными обязательствами Российской Федерации. Это и есть источник предоставления отрицательного демпфирующего акциза», — уточнял вице-премьер.

Нынешнее решение готовилось не в Минфине, а именно у Дмитрия Козака, отвечающего в правительстве за ТЭК, говорят источники в правительстве.

Аналитики говорят, что от корректировки механизма субсидий выиграют компании с большой долей переработки.

В проигрыше окажутся компании, нацеленные исключительно на экспорт сырья. Они ничего не выиграют от увеличения демпфера, а НДПИ на нефть увеличится на 215 рублей на тонну,

Для того, чтобы сырая нефть неконтролируемо не утекала за границу, правительство приготовило еще одно нововведение. Согласно поручению премьер-министра, нефтяные компании будут обязаны направлять на переработку 17,5% добытой нефти. Это также разделит более равномерно убытки от поставок на внутренний рынок, поясняет Ежов. Кроме того, такая мера защитит переработчиков от возможного дефицита сырья.

Стоит отметить, что обсуждение корректировки нефтегазового маневра и подготовка проекта федерального бюджета на 2019 — 2021 годы, где этот маневр имеет существенное влияние на доходную часть, в правительстве шли параллельно.

Дмитрий Медведев проводил совещание о развитии нефтяной отрасли и стимулировании добычи нефти 18 сентября. Проект федерального бюджета правительство утвердило 20 сентября, а 29 сентября после доработки он был представлен в Госдуму . Зарегистрированный на сайте Госдумы законопроект содержит расчеты завершения нефтегазового маневра в прежней версии Минфина.

«Нефтяные» поручения Дмитрия Медведева, которые были опубликовано только 5 октября и тогда же формально вступили в силу, потребуют изменения проекта бюджета. Это станет возможно только во втором чтении законопроекта в Госдуме, сроки которого еще не определены.

Пока же завершение нефтегазового маневра в версии Минфина ожидает обсуждение на комитете Госдумы по бюджету и налогам 14 октября и в первом чтении 24 октября.