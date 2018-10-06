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Ford представил обновленный Ranger
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Ford представил обновленный Ranger 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Появилась информация об обновленном пикапе Ford Ranger образца 2019 года.
Итак, производитель анонсирует бензиновый двигатель V4 с объемом в 2,3 литра. Мощность данного мотора составит 270 лошадиных сил.
Грузоподъемность автомобиля составляет почти тонну. Поэтому фургон незаменим в путешествиях, где нужно перевозить массу всяческого снаряжения. Производитель добавляет, что по данному показателю машина лучшая в своем классе.
Правда делается поправка на линейку с бензиновым мотором. Дизельные Chevrolet Colorado и GMC Canyon имеют большую производительность.
Конкурентами нового Ranger помимо упомянутого Colorado в рассматриваемом сегменте являются Toyota Tacoma и Nissan Frontier. У этих машин двигатель примерно на 10 лошадиных сил мощнее.
Правда, для полной картины изготовитель забыл упомянуть еще одну деталь — это расход топлива. Остается добавить, что Ranger в топовой комплектации стоит 47 тысяч долларов.
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