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Бриллиантовый Mercedes принцессы сняли в Воронеже
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Бриллиантовый Mercedes принцессы сняли в центре Воронежа 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Столица Черноземья регулярно будоражит интернет-сообщество автомобильными изысками. То на улицах города запечатлят какой-то спортивный автомобиль ограниченной серии, то местные тюнеры создадут очередной шедевр.
На этот раз на проспекте Революции был запечатлен Mercedes с тюнингом достойным какой-нибудь принцессы.
Автомобиль переливается блестками, выделяясь в общей массе транспортных средств.
Таким вот оригинальным способом автомобильные тюнеры преобразили белоснежный Mercedes W221 S-класса, выпуск которого производился в период 2005-2013 г.г. Всего таких автомобилей было произведено 516000.
По мнению восхищенных пользователей сети интернет, в таком виде автомобиль мог бы стать транспортным средством для монаршей особы или главным автомобилем свадебного кортежа.
Все потому, что такой автомобиль сложно не заметить. Также стоит отметить, что блестки не выглядят пошло, а именно роскошно, придавая и без того солидной машине дополнительного лоска.
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