Обнародованы новые снимки Cadillac XT6

Первые фото Cadillac XT6 появились еще в апреле, но теперь шпионы выложили новую порцию.

Предстоящий кроссовер от Cadillac по прежнему содержит элементы камуфляжа. Но, похоже, модель близка к своему окончательному варианту.

Так, на снимках заметны включенные передние и задние огни. Кроме того, внешне машина схожа с XT5 с одной лишь разницей, что добавился третий ряд пассажирских кресел.

Наверняка под капотом будет спрятан шестицилиндровый двигатель на 3,6 литра, способный развивать мощность в 310 лошадиных сил. Однако не исключено увеличение потенциала до 400 «лошадей».

На автомобиле производитель поместит автоматическую коробку передач на 9 ступеней. Кроме того, доступна функция автоматической остановки.

Ожидается, что презентация новинки состоится на будущих автосалонах в Лос-Анджелесе или Детройте. В продажу же кроссовер должен поступить в конце весны будущего года.