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Обнародованы новые снимки Cadillac XT6
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Обнародованы новые снимки Cadillac XT6 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Первые фото Cadillac XT6 появились еще в апреле, но теперь шпионы выложили новую порцию.
Предстоящий кроссовер от Cadillac по прежнему содержит элементы камуфляжа. Но, похоже, модель близка к своему окончательному варианту.
Так, на снимках заметны включенные передние и задние огни. Кроме того, внешне машина схожа с XT5 с одной лишь разницей, что добавился третий ряд пассажирских кресел.
Наверняка под капотом будет спрятан шестицилиндровый двигатель на 3,6 литра, способный развивать мощность в 310 лошадиных сил. Однако не исключено увеличение потенциала до 400 «лошадей».
На автомобиле производитель поместит автоматическую коробку передач на 9 ступеней. Кроме того, доступна функция автоматической остановки.
Ожидается, что презентация новинки состоится на будущих автосалонах в Лос-Анджелесе или Детройте. В продажу же кроссовер должен поступить в конце весны будущего года.
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