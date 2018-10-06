Ещё
Рассекречена моторная гамма новой Toyota Supra
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рассекречена моторная гамма новой Toyota Supra 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Шпионы рассекретили схему, как располагаются детали в подкапотном пространстве в автомобиле Tоyоta Suprа.
Стала известна и предполагаемая двигательная линейка транспортного средства, его оснащение, а также цветовая палитра будущих транспортных средств.
Опираясь на документы авто, можно увидеть, что предлагается три варианта двигателей, первый выпустится с индексом B48D, турбодвигатель на два литра, его смогут приобрести только жители Европы.
Также на европейский и североамериканский рынок поступят автомобили с четырёхцилиндровым двигателем В46D и шестицилиндровый В58С. О более детальных характеристиках ничего не говорится.
Какая версия будет представлена российским потребителям неизвестно.
Car.ru: последние новости
Бриллиантовый Mercedes принцессы сняли в центре Воронежа Ford представил обновленный Ranger Обнародованы новые снимки Cadillac XT6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия под Тверью: первые кадры142
Трагедия под Тверью: названы имена погибших72
Бриллиантовый Mercedes принцессы сняли в Воронеже
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Ford представил обновленный Ranger
Видео
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
01:15
Как гаишник обманул смерть и фуру
ДТП
00:10
«Что я могу сделать, он же судья»
Автоновости
01:39
Крымский мост связали с ростом цен на бензин
Автоновости
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
00:57
Названа причина трагедии под Тверью
ДТП
01:30
Трагедия под Тверью: названы имена погибших
ДТП
05:09
Крымский мост закрыли для бензовозов
Автоновости
01:20
Водитель Audi не пропустил девушку и пожалел
ДТП
20:13
Бензин по 100 рублей всполошил соцсети
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение