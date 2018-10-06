Рассекречена моторная гамма новой Toyota Supra

Шпионы рассекретили схему, как располагаются детали в подкапотном пространстве в автомобиле Tоyоta Suprа.

Стала известна и предполагаемая двигательная линейка транспортного средства, его оснащение, а также цветовая палитра будущих транспортных средств.

Опираясь на документы авто, можно увидеть, что предлагается три варианта двигателей, первый выпустится с индексом B48D, турбодвигатель на два литра, его смогут приобрести только жители Европы.

Также на европейский и североамериканский рынок поступят автомобили с четырёхцилиндровым двигателем В46D и шестицилиндровый В58С. О более детальных характеристиках ничего не говорится.

Какая версия будет представлена российским потребителям неизвестно.