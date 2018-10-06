Рассекречена моторная гамма новой Toyota Supra 

Шпионы рассекретили схему, как располагаются детали в подкапотном пространстве в автомобиле Tоyоta Suprа.
Стала известна и предполагаемая двигательная линейка транспортного средства, его оснащение, а также цветовая палитра будущих транспортных средств.
Опираясь на документы авто, можно увидеть, что предлагается три варианта двигателей, первый выпустится с индексом B48D, турбодвигатель на два литра, его смогут приобрести только жители Европы.
Также на европейский и североамериканский рынок поступят автомобили с четырёхцилиндровым двигателем В46D и шестицилиндровый В58С. О более детальных характеристиках ничего не говорится.
Какая версия будет представлена российским потребителям неизвестно.