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В России изменились правила регистрации автомобилей
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В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В конце сентября МВД ввело новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, в субботу изменения вступили в силу.
В частности, автовладельцам разрешат ставить на учет транспортные средства с электронными ПТС, использование которых для новых машин будет обязательным с 1 ноября 2019 года.
Кроме того, ранее выданные бумажные ПТС будут действовать бессрочно, однако при желании их можно будет заменить на электронные.
Нововведения также упростят действия автовладельцев при замене двигателя. Теперь машину достаточно будет отправить на осмотр, после которого сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции. Отмечается, что новый двигатель должен быть такого же типа и модели, как и предыдущий, не быть в розыске и иметь оригинальную заводскую маркировку.
После продажи автомобиля автовладелец сможет хранить государственные знаки 360 суток, ранее этот срок был в два раза меньше.
Новый закон регулирует и такую ситуацию, когда у автомобиля есть сразу несколько собственников. Отныне все владельцы могут вместе обратиться в ГИБДД и написать заявление о согласии на регистрацию машины на одного из них.
Приказ также разрешает ставить автомобиль на учет по временному удостоверению личности, а не только по паспорту.
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