Стал известен самый популярный электрокар Европы 

Спустя год после начала продаж обновленного Nissan Leaf, он стал самым популярным электромобилем Европы 2018 года.
По сообщению Nissan, компания уже поставила своим клиентам 26 тысяч экземпляров Leaf в первые восемь месяцев текущего года. Это значит, что каждые 10 минут в Старом Свете кто-то покупает себе данный автомобиль. Отмечается, что более 8 тысяч единиц были поставлены корпоративным клиентам, а остальные оказались в частных руках.
Примечательно, что Leaf лидировал в рейтинге продаж электрокаров все восемь месяцев, а наиболее сильный рост продаж отмечен в Австрии, Франции, Германии, Голландии, Португалии и Испании. Более того, в Норвегии Leaf вообще стал самой популярной моделью, опередив по количеству продаж даже гибридные машины и автомобили с ДВС.
В пользу нового Leaf говорит не только более приятный, чем у предшественника дизайн, но и увеличенный диапазон пробега — до 270 километров на одной зарядке.
Кроме того, электрокар оснащен специальными технологиями экономии энергии, а также полуавтономными системами управление и парковки. Наконец, Leaf является очень безопасной машиной — NCAP оценил автомобиль в максимальные пять звезд после краш-тестов.
На данный момент Nissan Leaf продается в 51 стране и является самым продаваемым электрическим автомобилем в мире — с 2010 года было реализовано более 350 тысяч единиц.
Интересно, что в России Nissan Leaf также является самым популярным электрокаром — на данный момент в нашей стране зарегистрировано около 1800 единиц данной модели при всем обьеме рынка в чуть более 2,5 тысяч машин.