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Стал известен самый популярный электрокар Европы
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Стал известен самый популярный электрокар Европы 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Спустя год после начала продаж обновленного Nissan Leaf, он стал самым популярным электромобилем Европы 2018 года.
По сообщению Nissan, компания уже поставила своим клиентам 26 тысяч экземпляров Leaf в первые восемь месяцев текущего года. Это значит, что каждые 10 минут в Старом Свете кто-то покупает себе данный автомобиль. Отмечается, что более 8 тысяч единиц были поставлены корпоративным клиентам, а остальные оказались в частных руках.
Примечательно, что Leaf лидировал в рейтинге продаж электрокаров все восемь месяцев, а наиболее сильный рост продаж отмечен в Австрии, Франции, Германии, Голландии, Португалии и Испании. Более того, в Норвегии Leaf вообще стал самой популярной моделью, опередив по количеству продаж даже гибридные машины и автомобили с ДВС.
В пользу нового Leaf говорит не только более приятный, чем у предшественника дизайн, но и увеличенный диапазон пробега — до 270 километров на одной зарядке.
Кроме того, электрокар оснащен специальными технологиями экономии энергии, а также полуавтономными системами управление и парковки. Наконец, Leaf является очень безопасной машиной — NCAP оценил автомобиль в максимальные пять звезд после краш-тестов.
На данный момент Nissan Leaf продается в 51 стране и является самым продаваемым электрическим автомобилем в мире — с 2010 года было реализовано более 350 тысяч единиц.
Интересно, что в России Nissan Leaf также является самым популярным электрокаром — на данный момент в нашей стране зарегистрировано около 1800 единиц данной модели при всем обьеме рынка в чуть более 2,5 тысяч машин.
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