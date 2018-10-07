«Шишигу» превратили во внедорожного монстра

ГАЗ 66 автомобиль под названием «Шишига», сегодня известен практически каждому.

Они уже почти не стоят на вооружении армии Российской Федерации, а чаще всего применяются для поездок по сложной местности, выездов на охоту либо рыбалку. Довольно часто на их основе создаются огромные монстры бездорожья.

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Например, в г. Железнодорожный был сделан вот такой колесный монстр. Его производством занимается один любитель поездок по бездорожью, с затратами своего личного времени и денежных средств.

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Кузов и кабина оригинального автомобиля были убраны полностью, а некоторые части автомобиля были заменены. Передняя колесная пара была смещена ближе к краю, для уменьшения размера переднего свеса. Это было сделано в попытке производства неповторимого внедорожника с необычными параметрами.

Кузов поначалу был выполнен из строительной пены, чем и объясняется его странный внешний вид. Позже автор планирует сделать его из стеклоткани.

По имеющейся на данный момент информации, проект находится в стадии заморозки уже более 7 лет.