Как мойка автомобиля ускоряет его кончину

Автомобиль должен быть чистым всегда, этого требует общество.

Но мойка машины, особенно зимой, не проходит для нее бесследно. Она способна приблизить поломку транспортного средства и вызвать разного рода технические неисправности. В чем же секрет качественной и максимально безобидной мойки автомобиля?

На первый взгляд, процесс мойки совершенно безвреден для автомобиля. Основные инструменты мойщика — тряпка, вода, пена и напор воды. Они не могут нанести металлу и пластику серьезные повреждения. Это наиболее распространенное заблуждение — в процессе мойки на краске возникает множество мелких царапин, может быть поврежден лак и другие компоненты автомобиля.

Причины порчи автомобиля при мойке.

В процессе мойки на поверхность автомобиля оказывается механическое воздействие. Вся грязь, находящаяся в этот момент на машине, работает как абразив. При этом не имеет значения, выполняет ли мойку человек или автоматический комплекс. Разница только в том, как вредные частицы влияют на сам кузов, и его защитные слои.