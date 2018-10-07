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Как мойка автомобиля ускоряет его кончину
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Как мойка автомобиля ускоряет его кончину 

Car.ru 8 часов назад
Фото: Car.ru
Автомобиль должен быть чистым всегда, этого требует общество.
Но мойка машины, особенно зимой, не проходит для нее бесследно. Она способна приблизить поломку транспортного средства и вызвать разного рода технические неисправности. В чем же секрет качественной и максимально безобидной мойки автомобиля?
На первый взгляд, процесс мойки совершенно безвреден для автомобиля. Основные инструменты мойщика — тряпка, вода, пена и напор воды. Они не могут нанести металлу и пластику серьезные повреждения. Это наиболее распространенное заблуждение — в процессе мойки на краске возникает множество мелких царапин, может быть поврежден лак и другие компоненты автомобиля.
Причины порчи автомобиля при мойке.
В процессе мойки на поверхность автомобиля оказывается механическое воздействие. Вся грязь, находящаяся в этот момент на машине, работает как абразив. При этом не имеет значения, выполняет ли мойку человек или автоматический комплекс. Разница только в том, как вредные частицы влияют на сам кузов, и его защитные слои.
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