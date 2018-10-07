В России стало больше подержанных люксовых машин

Объем вторичного рынка люксовых автомобилей в РФ в январе–августе увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 1200 машин. Таковы данные агентства "Автостат".

Самыми популярными оказались авто Bentley , их было продано 448 штук. "Серебро" досталось Mercedes-Maybach — 356 машин. На третьем месте расположилась продукция Maserati (170 автомобилей).

При этом реализация более половины подержанных машин пришлась на Московский регион (675 авто).

Кроме того, отмечается, что продажи новых машин класса "люкс", наоборот, падают. За отчетный период снижение оставило 1,5%.