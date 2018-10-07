Ещё
Двигатель Mercedes — AMG V12 уходит в прошлое
Далее:
Читайте также:
Ещё

Двигатель Mercedes — AMG V12 уходит в прошлое 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Судя по всему, мотор с 12 цилиндрами на Mercedes — AMG скоро станет историей.
Об этом заявил руководитель компании AMG в рамках Парижского автосалона. По его словам, AMG планирует работать с силовыми установками V8.
В рамках автошоу во французской столице немецкий производитель показал Mercedes — AMG A35. Вместе с тем, с отказом от двигателя V12 из линейки AMG должна исчезнуть и модель S65.
Что же касается агрегатов V8, их планируется усилить гибридной составляющей. При этом за основу для новых моделей будет взята силовая установка на 4 литра.
Кроме того, появление электрического приложения способно обеспечить соответствие автомобиля стандартам по выбросам и нормам расходования топлива. В связи с этим в AMG надеются на долгое присутствие автомобилей на рынке.
Также не исключено, что со временем появятся гибридные седаны внедорожники и спорткары от AMG с новой технологией. Правда, придется немного подождать.
Car.ru: последние новости
Эксперты рассказали об опасностях «паленого» бензина Назван самый популярный электромобиль в Европе Ford представил обновленный Ranger
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Несколько аргументов в пользу того, что передний привод лучше полного
Трагедия под Тверью: первые кадры142
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Как мойка автомобиля ускоряет его кончину
Видео
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:45
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Автоновости Статьи
00:40
Пешеход пострадал при буксировке автомобилей
ДТП
01:15
Как гаишник обманул смерть и фуру
ДТП
00:10
«Что я могу сделать, он же судья»
Автоновости
01:39
Крымский мост связали с ростом цен на бензин
Автоновости
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
00:57
Названа причина трагедии под Тверью
ДТП
01:30
Трагедия под Тверью: названы имена погибших
ДТП
05:09
Крымский мост закрыли для бензовозов
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение