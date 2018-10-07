Двигатель Mercedes — AMG V12 уходит в прошлое

Судя по всему, мотор с 12 цилиндрами на Mercedes — AMG скоро станет историей.

Об этом заявил руководитель компании AMG в рамках Парижского автосалона. По его словам, AMG планирует работать с силовыми установками V8.

В рамках автошоу во французской столице немецкий производитель показал Mercedes — AMG A35. Вместе с тем, с отказом от двигателя V12 из линейки AMG должна исчезнуть и модель S65.

Что же касается агрегатов V8, их планируется усилить гибридной составляющей. При этом за основу для новых моделей будет взята силовая установка на 4 литра.

Кроме того, появление электрического приложения способно обеспечить соответствие автомобиля стандартам по выбросам и нормам расходования топлива. В связи с этим в AMG надеются на долгое присутствие автомобилей на рынке.

Также не исключено, что со временем появятся гибридные седаны внедорожники и спорткары от AMG с новой технологией. Правда, придется немного подождать.