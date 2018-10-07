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Эксперты рассказали об опасностях «паленого» бензина
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Эксперты рассказали об опасностях «паленого» бензина 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
К сожалению, тенденции на топливном рынке РФ не в пользу потребителей. Цена бензина и ДТ продолжает расти. В поисках более дешевого топлива, можно "сэкономить" так, что потом денег на ремонт автомобиля уйдет в разы больше. Как определить, что заправленное топливо низкого качества? Чем грозит такая "дешевая" заправка?
Основными симптомами такой заправки служит ощутимая потеря мощности и отзыва агрегата. Говоря простым языком, машина становится какой-то "заторможенной", двигатель начинает "троить", пропадает холостой ход.
При попытке заглушить двигатель происходит детонация и машину начинает трясти. Повторный пуск двигателя возможно будет неудачным.
Последствия обычно от использования низкокачественного топлива довольно плачевные. Первый удар на себя примет топливный насос и форсунки.
Далее страдают камеры сгорания, где образуется нагар. Возможно также и прогорание клапанов.
В случае обнаружения явных признаков заправки низкосортным бензином, следует немедленно заглушить мотор и на буксире, либо эвакуаторе доставить авто в ближайший автосервис.
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