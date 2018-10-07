Эксперты рассказали об опасностях «паленого» бензина

К сожалению, тенденции на топливном рынке РФ не в пользу потребителей. Цена бензина и ДТ продолжает расти. В поисках более дешевого топлива, можно "сэкономить" так, что потом денег на ремонт автомобиля уйдет в разы больше. Как определить, что заправленное топливо низкого качества? Чем грозит такая "дешевая" заправка?

Основными симптомами такой заправки служит ощутимая потеря мощности и отзыва агрегата. Говоря простым языком, машина становится какой-то "заторможенной", двигатель начинает "троить", пропадает холостой ход.

При попытке заглушить двигатель происходит детонация и машину начинает трясти. Повторный пуск двигателя возможно будет неудачным.

Последствия обычно от использования низкокачественного топлива довольно плачевные. Первый удар на себя примет топливный насос и форсунки.

Далее страдают камеры сгорания, где образуется нагар. Возможно также и прогорание клапанов.

В случае обнаружения явных признаков заправки низкосортным бензином, следует немедленно заглушить мотор и на буксире, либо эвакуаторе доставить авто в ближайший автосервис.