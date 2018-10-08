Названы самые дешевые кроссоверы в РФ

Названы самые доступные на российском рынке кроссоверы

Специалисты издания CarsWeek.ru проанализировали российский автомобильный рынок и назвали пятерку самых доступных кроссоверов, куда вошли сразу четыре модели производителей из Китая.

Первое место занял компактный Lifan X50. Впервые на российском рынке эта модель появилась в 2015 году. На данный момент стоимость автомобиля начинается от 600 тысяч рублей. За такие деньги покупатель получает кроссовер с 1,5-литровым двигателем мощностью до 103 лошадиных сил, высоким дорожным просветом в 185 миллиметров и вместительным багажным отсеком 280/1480 литров.

На втором месте расположился Chery Tiggo 2. Стоимость кроссовера начинается от 673 тысяч рублей. Автомобиль по характеристикам не сильно отличается от Lifan X50. На нем установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 106 лошадиных сил, и он имеет похожий по объему багажный отсек 420/1290 литров. В базовой комплектации предлагается с механической коробкой передач, однако в максимальной, за 890 тысяч рублей, устанавливается "автомат".

Третью строчку занял бюджетный Renault Duster . Модель пользуется большим спросом за неприхотливость, надежность, простоту в обслуживании и эксплуатации, а также за стоимость от 700 тысяч рублей. В базовой комплектации предлагается модель с атмосферным 1,6-литровым двигателем на 114 лошадиных сил, работающий с механической трансмиссией и только передним приводом. Дорожный просвет — 205 миллиметров, а багажный отсек 475/1636 литров.

На четвертом месте расположился Lifan X60 со стоимостью от 740 000 рублей. Модель выделяется индивидуальным современным дизайном, на российском рынке кроссовер появился только в 2017 году. На нем устанавливается 1,8-литровый двигатель мощностью 128 лошадиных сил. На автомобиле может быть установлена как "механика", так и вариаторная коробка передач. Обладает наибольшим из моделей рейтинга багажным отсеком 405/1794 литров.