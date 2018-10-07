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Nissan выпустил пикап Titan для служб спасения
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Nissan выпустил пикап Titan для служб спасения 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Фирмой Nissan была создана особая версия пикапа Titan, который был передан в службу «Красного креста».
Внедорожник с дизельным двигателем был переоборудован в комплекс для службы спасения. В число оборудования, установленного на него, имеется место для пассажира с собственным климат-контролем, кровать, холодильник для сохранения запаса крови, а также микроволновка и умывальник.
Создан автомобиль для экстренной помощи был на основе тяжелого пикапа, с усиленным вариантом рамы. В качестве силовой установки применяется дизельный двигатель объемом 5 литров с 8 цилиндрами, подвеской с изменяющейся высотой, усиленными бамперами, специальной лебедкой способной тянуть груз до 5,5 тонн, и особыми шинами для езды по бездорожью.
В качестве дополнительного оборудования на автомобиле была добавлена топливная емкость обьемом 284 литра, всем необходимым для возможности оказать первую помощь, запасным источником энергии, На крыше расположен багажник и дополнительное освещение.
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