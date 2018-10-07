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BMW 8 Series обойдется без двигателя V12
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BMW 8 Series обойдется без двигателя V12 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Такое мнение высказали конструкторы данного поколения BMW.
Ожидается, что представители 8 серии станут самыми крупными среди линейки BMW, не учитывая семейство внедорожников. Анонс двух автомобилей купе состоялся в начале этого года.
Первая машина в проекте имела двигатель на 3 литра с мощностью 335 лошадиных сил. Второй вариант производитель анонсировал более заряженным — мотор на 4,4 лошадиные силы с ресурсом в 523 «лошадей».
Использование двигателя V12 пока инженерами исключается. Также пока маловероятно появление гибридного механизма, поскольку имеющийся вариант конструкторов полностью устраивает.
Обосновывая свою точку зрения, представитель BMW пояснил, что V12 отрицательно сказывается на массе автомобиля в его передней части. Поэтому опытным путем немецкие инженеры остановили свой выбор на V8.
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