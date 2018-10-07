Гоночный Audi R8 предстанет в новом исполнении

Модель Audi R8 имеет индекс со сложным названием LMS GT3 Evo. Однако ожидается, что машина будет одним из лидеров семейства гоночных каров.

Кстати, и планируемый Lamborghini Huracan имеет индекс GT3 Evo, что говорит о многом. О некоторых деталях эксклюзивной версии Audi можно упомянуть уже сейчас.

Прежде всего, бросаются в глаза улучшенная оптика и обновленный капот. Кроме того, можно отметить новые воздухозаборники для улучшения охлаждения мотора и окружающих его агрегатов.

Конструкторы поработали над аэродинамическим профилем машины. Теперь формы кузова призваны улучшить поведение машины на гоночной трассе.

Интересно, что в гоночном варианте Audi R8 не будет так много шума. Инженеры решили сделать автомобиль более цивилизованным.

Под капотом у машины будет расположен двигатель на 5,2 литра и с мощностью 580 лошадиных сил. С учетом транспортных расходов стоимость гоночной модификации будет составлять примерно полмиллиона евро.