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Гоночный Audi R8 предстанет в новом исполнении
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Гоночный Audi R8 предстанет в новом исполнении 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Модель Audi R8 имеет индекс со сложным названием LMS GT3 Evo. Однако ожидается, что машина будет одним из лидеров семейства гоночных каров.
Кстати, и планируемый Lamborghini Huracan имеет индекс GT3 Evo, что говорит о многом. О некоторых деталях эксклюзивной версии Audi можно упомянуть уже сейчас.
Прежде всего, бросаются в глаза улучшенная оптика и обновленный капот. Кроме того, можно отметить новые воздухозаборники для улучшения охлаждения мотора и окружающих его агрегатов.
Конструкторы поработали над аэродинамическим профилем машины. Теперь формы кузова призваны улучшить поведение машины на гоночной трассе.
Интересно, что в гоночном варианте Audi R8 не будет так много шума. Инженеры решили сделать автомобиль более цивилизованным.
Под капотом у машины будет расположен двигатель на 5,2 литра и с мощностью 580 лошадиных сил. С учетом транспортных расходов стоимость гоночной модификации будет составлять примерно полмиллиона евро.
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