Mercedes-Benz открыл новый дилерский центр в Москве

Компания «Мерседес-Бенц Рус» открыла в Москве новый дилерский центр «АвтоМАШ-МБ» по продаже и обслуживанию легковых автомобилей немецкой премиум-марки. Экспозиционная зона центра рассчитана на 25 автомобилей. Компания «АвтоМАШ-МБ» является партнером «Мерседес-Бенц Рус» с 2011 года, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Как заявил председатель совета директоров «АвтоМАШ-МБ» Виталий Устинов , новый дилерский центр будет достойно представлять бренд «Мерседес-Бенц» в Юго-восточной части Москвы и Московской области.