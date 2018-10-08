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«Лады» получат платформу от иномарок
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«Лады» получат платформу от иномарок 

Авторамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Через несколько лет АВТОВАЗ перейдет на производство машин, построенных на новой платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Модельная линейка Lada рискует полностью измениться уже в следующем поколении. Об этом заявил вице-президент по закупкам АВТОВАЗа Венкатран Мамиллапалле на форуме «Автопром. Автокомпоненты», передает «Автостат». По его словам, весь модельный ряд, включая бестселлер Lada Vesta, существенно перетряхнут к 2021 году.
По предварительным и неофициальным данным, речь может идти о модернизированном шасси Global Access, представляющим собой усовершенствованную платформу B0. Для Тольяттинского производителя это определенно новый этап, поскольку предприятия альянса смогут использовать агрегаты отечественного производства по всему миру. Главное — решить вопрос с качеством компонентов.
Напомним, что Vesta стала самым популярным автомобилем на российском рынке за период с января по сентябрь — продано 76 189 экземпляров (+39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На третьей строчке после Kia Rio идет Lada Granta, разошедшаяся тиражом в 70 186 штук (+10%).
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