«Лады» получат платформу от иномарок

Через несколько лет АВТОВАЗ перейдет на производство машин, построенных на новой платформе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

Модельная линейка Lada рискует полностью измениться уже в следующем поколении. Об этом заявил вице-президент по закупкам АВТОВАЗа Венкатран Мамиллапалле на форуме «Автопром. Автокомпоненты», передает «Автостат». По его словам, весь модельный ряд, включая бестселлер Lada Vesta , существенно перетряхнут к 2021 году.

По предварительным и неофициальным данным, речь может идти о модернизированном шасси Global Access, представляющим собой усовершенствованную платформу B0. Для Тольяттинского производителя это определенно новый этап, поскольку предприятия альянса смогут использовать агрегаты отечественного производства по всему миру. Главное — решить вопрос с качеством компонентов.