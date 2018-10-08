Московские камеры заменят муляжами

Камеры автоматической фиксации нарушений на дорогах столицы ожидает реформа. Около трети комплексов планируется перевесить на новые места, где ранее камер не было, а на части старых мест разместят муляжи. Где именно вместо настоящих камер будут висеть имитации, никому не скажут.

Рокировка камер должна обеспечить, как сообщает "Коммерсант", "повышение эффективности контроля за дорожным движением и снижение аварийности". Со временем, как утверждают эксперты, эффект от размещения комплексов фиксации нарушений снижается: у водителей наступает "эффект привыкания", и в районе размещения камеры уровень нарушений резко падает.

Именно из таких районов камеры и будут переставлены туда, где наблюдаются очаги аварийности и повышенная концентрация нарушений. Всего планируется переместить порядка 530 комплексов самых распространенных в столице типов "Автоураган" и "Стрелка", то есть примерно треть из всего арсенала ЦОДД.

При этом, по данным издания, примерно в полусотне мест приборы останутся: перемещенные камеры заменят муляжами. Интересно, что использовать планируется так называемые активные муляжи, которые не измеряют скорость движения, но умеют фиксировать прочие данные — распознавать номера, делать видеозаписи и записывать координаты.

Новые места установки комплексов автоматической фиксации пока не называются. По мнению экспертов издания, одним из самых вероятных таких мест может оказаться Калужское шоссе. Кроме того, камеры могут появиться на участках Ярославского и Ленинградского шоссе, Енисейской улицы, улицы Лобачевского, Чертановской улицы и тому подобное.