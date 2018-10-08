Ещё
Водителям и пешеходам разрешили двигаться одновременно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водителям и пешеходам разрешили двигаться одновременно 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
В Москве водители и пешеходы смогут двигаться на один сигнал светофора. В качестве эксперимента на трех перекрестках запустили совмещенную фазу светофора. Об этом сообщает портал m24.ru.
Светофоры с новой фазой появились на пересечении Волкова переулка с улицей Красная Пресня, на пересечении Шмитовского проезда с улицей 1905 года и на пересечении Старой Басманной с Токмаковым переулком. Здесь установили дополнительные светофорные секции с изображением пешехода со стрелкой бело-лунного цвета, а также информационные таблички.
Такая система экономит время ожидания зеленого сигнала для всех участников дорожного движения. Новые светофоры сократят среднее время ожидания для пешеходов в пиковые часы через Шмитовский проезд в четыре раза, через улицу 1905 года и улицу Старая Басманная — почти в два раза, а через Волков переулок — в 11 раз.
Напомним, что в России формально действует запрет на подобную схему организации движения. Однако строго его придерживается только столица, что создает пешеходам неудобства: им приходится ждать зеленого сигнала порой по две минуты и более.
CarClub: последние новости
Стало известно, когда ждать в России новую Toyota RAV4 Автосалон в Париже 2018: BMW Vision iNEXT В магазины при АЗС возвращается алкоголь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадебный лимузин смерти10
Украинский политолог погиб в страшном ДТП50
Трагедия под Тверью: первые кадры142
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Водитель «скорой» — спаситель или убийца?3
Видео
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:45
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Автоновости Автоспорт
00:40
Пешеход пострадал при буксировке автомобилей
ДТП
01:15
Как гаишник обманул смерть и фуру
ДТП
00:16
Как помыть машину из окна дома
Бортжурнал
00:39
Украинский политолог погиб в страшном ДТП
ДТП
00:10
«Что я могу сделать, он же судья»
Автоновости
01:39
Крымский мост связали с ростом цен на бензин
Автоновости
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
00:57
Названа причина трагедии под Тверью
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение