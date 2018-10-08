Водителям и пешеходам разрешили двигаться одновременно

В Москве водители и пешеходы смогут двигаться на один сигнал светофора. В качестве эксперимента на трех перекрестках запустили совмещенную фазу светофора. Об этом сообщает портал m24.ru.

Светофоры с новой фазой появились на пересечении Волкова переулка с улицей Красная Пресня, на пересечении Шмитовского проезда с улицей 1905 года и на пересечении Старой Басманной с Токмаковым переулком. Здесь установили дополнительные светофорные секции с изображением пешехода со стрелкой бело-лунного цвета, а также информационные таблички.

Такая система экономит время ожидания зеленого сигнала для всех участников дорожного движения. Новые светофоры сократят среднее время ожидания для пешеходов в пиковые часы через Шмитовский проезд в четыре раза, через улицу 1905 года и улицу Старая Басманная — почти в два раза, а через Волков переулок — в 11 раз.

Напомним, что в России формально действует запрет на подобную схему организации движения. Однако строго его придерживается только столица, что создает пешеходам неудобства: им приходится ждать зеленого сигнала порой по две минуты и более.