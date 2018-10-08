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АвтоВАЗ перейдет на новую платформу через три года
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АвтоВАЗ перейдет на новую платформу уже через три года 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Тольяттинский автогигант готовится перевести весь свой модельный ряд на новую производственную платформу к 2021 году. Тотальное внедрение платформы, разработанной альянсом Renault-Nissan, вынужденно приведет к масштабным изменениям в линейке Lada.
АвтоВАЗ ждет одна из серьезнейших реформ: всему модельному ряду обещаны переработки и модернизации. Об этом, как сообщает агентство "Автостат", на 11-й Международной выставке-форуме "Автопром. Автокомпоненты" заявил вице-президент по закупкам АвтоВАЗа Венкатран Мамиллапалле.
"Те модели, которые сейчас находятся в производстве, к 2021 году значительно изменятся. С внедрением новой промышленной платформы изменится Lada Vesta, изменится весь современный модельный ряд", — утверждает представитель завода.
Судя по его словам, первой моделью, с которой начнется внедрение новой платформы, станет "Веста", которой к 2021 году как раз придет время сменить поколение.
О какой именно платформе идет речь, пока не уточняется. По некоторым данным, АвтоВАЗ планирует перевести свой модельный ряд на одну из вариаций "тележки" Global Access, которая, в свою очередь, является наследницей платформы B0. Именно эта архитектура упоминалась в разговорах о российском варианте нашумевшего в августе кроссовера Renault Arkana, который также планируется локализовать.
На заводе уже начали поиски потенциальных поставщиков новых компонентов: по словам Мамиллапалле, в производстве "Лад" должно использоваться не менее 50% комплектующих, изготовленных локальными российскими производителями. К примеру, ищутся поставщики приводов колес, распредвалов, турбин, шатунов, тормозных дисков, генераторов, мультимедийных систем и многого другого. К слову, присутствие в списке турбин может намекать на планы по освоению выпуска бензинового 1,3-литрового турбомотора, которым сейчас оснащаются многие модели альянса Renault-Nissan.
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