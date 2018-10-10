ОСАГО разорит россиян

Рост цен на ОСАГО превзойдет ожидания

Стоимость полисов ОСАГО вырастет сильнее, чем ожидалось: цены окажутся в границах на 40 процентов выше и ниже базового тарифа. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на финальные поправки Минфина к закону об ОСАГО.

По данным издания, если поправки одобрят, с 1 сентября 2019-го по 1 сентября 2020 года стоимость полиса будет на 30 процентов ниже или выше базовых тарифов ЦБ , а с 1 сентября 2020-го — на 40 процентов ниже или выше. При этом максимальная цена не сможет превысить трехкратного максимального базового тарифа.

Ранее Центробанк заявил о планах расширить коридор базовых ставок для полиса ОСАГО вверх и вниз. Сообщалось, что в итоге максимальная ставка вырастет с 4118 до 4942 рублей, а минимальная упадет с 3432 до 2746 рублей. Стоимость полиса упадет для мотоциклистов и автомобилей юрлиц.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин ранее говорил «Ведомостям», что почти для всех водителей тарифы ОСАГО вырастут примерно на 20 процентов.

Минфин предложил либерализовать тарифы ОСАГО и разрешить страховщикам самостоятельно устанавливать базовые ставки. По задумке ведомства, определять стоимость полиса будут по стилю вождения: нарушениям ПДД, резкости торможения и перестроения, частоте и сроку использования машины, а также по скорости движения. Фиксировать эти показатели планируют с помощью телематических устройств, установленных на автомобиле.

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается по базовому тарифу, стажу и возрасту водителя, числу страховых случаев, региону и мощности двигателя. Законопроект Минфина поэтапно отменяет коэффициент мощности и региональный.

Цена полиса может вырасти, если водитель нарушил ПДД в течение года до продления договора. Речь идет о пьяном вождении, превышении скорости на 60 километров в час и более, выезде на «встречку» и проезде на красный свет.

Также новый документ вводит разные лимиты для полисов: базовый вариант с выплатами в 400 и 500 тысяч рублей, а также новые — с выплатами в один или два миллиона рублей. Кроме того, если документ будет принят, водители смогут купить ОСАГО на три года вместо одного.