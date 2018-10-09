Половина машин скорой в России нуждаются в замене

«Известия»: почти половина машин скорой помощи в России нуждаются в замене

Почти половина машин скорой помощи в РФ служат уже более пяти лет и нуждаются в замене. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ

Как поясняет издание, в рекомендациях фонда ОМС по эксплуатации автомобилей скорой помощи указывается, что после пяти лет работы машину необходимо заменить, — таких авто сейчас порядка 45%. В Минздраве "Известиям" сообщили, что самый большой износ (70%) у автомобилей класса A, где не оказывается медпомощь. Среди основного типа скорых (класс B) в замене нуждается более трети (36%), среди реанимобилей — 44%.

По данным Агентства стратегических инициатив, пишет газета, в год требуется обновлять по четыре тысячи машин скорой помощи.

В 2017 году правительство выделило на покупку автомобилей скорой помощи 3,68 млрд рублей, что позволило приобрести 1412 машин с медицинским оборудованием. Согласно поправкам в федеральный бюджет 2018 года, на продолжение программы по обновлению парка машин скорой помощи выделено 2,5 млрд рублей. В сентябре 2018 года правительство распорядилось поставить 895 автомобилей скорой медпомощи в регионы.