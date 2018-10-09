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Mercedes-AMG GT возмужал и ускорился
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Mercedes-AMG GT возмужал и ускорился 

TopGearRussia.ru 3 часа назад
Фото: TopGearRussia.ru
Mercedes-AMG GT — далеко не милая овечка. Милый — это слово вообще отсутствует в словаре специалистов компании. Как и медленный.
Однако, даже наверняка понимая это, немецкое тюнинг-ателье Fostla решилась сделать GT еще шире и еще быстрее. Для этого был установлен боди-кит PD700GTR от Prior Design, о котором мало что известно кроме того, что он делает и без того широкий автомобиль еще шире.
Обычный GT и так от края до края 1,9 метра. Почти как фургон Ford Transit. К доработкам кузова в Frostla добавили новый выхлоп и воздушный фильтр, а также каким-то образом увеличили мощность до 641 л.с. — это серьезно больше 469 л.с. серийного GT и 515 л.с. GT S.
Еще есть новые 20-дюймовые диски, адекватные шины (их уже жаль), новые пружины KW. Плюс весь кузов обтянут винилом. В принципе, тюнеры как-то так и живут. Берут автомобиль и делают его бессмысленным. Задорого.
Зато кто-то получает фактически единственный в своем роде автомобиль, который можно возить по выставкам и хвалиться друзьям.
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