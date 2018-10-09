Mercedes-AMG GT возмужал и ускорился

Mercedes-AMG GT — далеко не милая овечка. Милый — это слово вообще отсутствует в словаре специалистов компании. Как и медленный.

Однако, даже наверняка понимая это, немецкое тюнинг-ателье Fostla решилась сделать GT еще шире и еще быстрее. Для этого был установлен боди-кит PD700GTR от Prior Design, о котором мало что известно кроме того, что он делает и без того широкий автомобиль еще шире.

Обычный GT и так от края до края 1,9 метра. Почти как фургон Ford Transit . К доработкам кузова в Frostla добавили новый выхлоп и воздушный фильтр, а также каким-то образом увеличили мощность до 641 л.с. — это серьезно больше 469 л.с. серийного GT и 515 л.с. GT S.

Еще есть новые 20-дюймовые диски, адекватные шины (их уже жаль), новые пружины KW. Плюс весь кузов обтянут винилом. В принципе, тюнеры как-то так и живут. Берут автомобиль и делают его бессмысленным. Задорого.

Зато кто-то получает фактически единственный в своем роде автомобиль, который можно возить по выставкам и хвалиться друзьям.