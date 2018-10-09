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Как распознать фальшивую камеру ГИБДД
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Как распознать фальшивую камеру ГИБДД 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
«АвтоВзгляд» рассказал о приметах, которые позволят отличить настоящую камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД от ее муляжа.
Часть камер, установленных на дорогах России, являются ненастоящими. Такие ГИБДД устанавливает, чтобы лишь пугать водителей перспективой получить штраф и, как следствие, заставить их сбросить скорость.
Отличить настоящие от фальшивых можно несколькими способами. Например, настоящий радарный комплекс «Стрелка» представляет собой три «коробки», а его муляжи состоят лишь из двух. У фальшивых «Стрелок» нет процессорного блока, который обычно крепится на столбе.
Другим отличием подделок от настоящих камер ГИБДД является отсутствие излучаемого ими инфракрасного света. Излучение одних комплексов можно заметить и невооруженным глазом. Излучение других поможет распознать обычный смартфон с включенной видеокамерой, установленный под лобовым стеклом. Если во время проезда под комплексом камера телефона полыхнет красным, то он настоящий.
Наконец, помочь отличить фальшивые комплексы может помочь опыт других водителей, которым они делятся на специальных сайтах.
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