В России появится Hyundai i30 N Fastback

Hyundai решила продавать в России спортивную версию i30 N Fastback

Компания Hyundai планирует начать продажи в России своей спортивной модели i30 N Fastback, о чем представитель корейской компании соообщил журналу «За Рулем» в рамках Парижского автосалона.

Впрочем, сроки выхода модели на наш рынок и ее цена, естественно, остались секретом. Но, скорее всего, i30 N Fastback появится у нас не раньше середине 2019 года, так как лишь недавно был проведен официальный дебют модели, а затем ее публичное представление в Париже.

i30 N Fastback — самая горячая спортивная модель компании, созданная при участии бывшего вице-президента BMW Альберта Бирманна, который сейчас занимает пост руководителя спортивного отделения «N» компании Hyundai.

Внешне Fastback похож на более скромную i30 N, но отличается от нее спортивным обвесом с красными акцентами, двойными патрубками выхлопной системы и горизонтальными ходовыми огнями. В салоне добавлены красные акценты и новая информационно-развлекательная система.

Главная сила i30 N Fastback скрыта под капотом — это 2-литровый 4-цилиндровый мотор на 248 л.с. и 353 Нм в стандартной версии, и на 272 л.с. с таким же крутящим моментом в пакете Performance. К тому же последний имеет функцию Overboost, позволяющую поднять крутящий момент до 378 Нм в краткосрочном автоматическом режиме.

Разгон до 100 км/час спорткара составит 6,4 секунды в стандартно версии и 6,1 секунды в Performance.