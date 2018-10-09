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В России появится Hyundai i30 N Fastback
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Hyundai решила продавать в России спортивную версию i30 N Fastback 

LiveCars.Ru 3 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Компания Hyundai планирует начать продажи в России своей спортивной модели i30 N Fastback, о чем представитель корейской компании соообщил журналу «За Рулем» в рамках Парижского автосалона.
Впрочем, сроки выхода модели на наш рынок и ее цена, естественно, остались секретом. Но, скорее всего, i30 N Fastback появится у нас не раньше середине 2019 года, так как лишь недавно был проведен официальный дебют модели, а затем ее публичное представление в Париже.
i30 N Fastback — самая горячая спортивная модель компании, созданная при участии бывшего вице-президента BMW Альберта Бирманна, который сейчас занимает пост руководителя спортивного отделения «N» компании Hyundai.
Внешне Fastback похож на более скромную i30 N, но отличается от нее спортивным обвесом с красными акцентами, двойными патрубками выхлопной системы и горизонтальными ходовыми огнями. В салоне добавлены красные акценты и новая информационно-развлекательная система.
Главная сила i30 N Fastback скрыта под капотом — это 2-литровый 4-цилиндровый мотор на 248 л.с. и 353 Нм в стандартной версии, и на 272 л.с. с таким же крутящим моментом в пакете Performance. К тому же последний имеет функцию Overboost, позволяющую поднять крутящий момент до 378 Нм в краткосрочном автоматическом режиме.
Разгон до 100 км/час спорткара составит 6,4 секунды в стандартно версии и 6,1 секунды в Performance.
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