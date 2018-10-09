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Обновленный китайский «Гелендваген» добрался до дилеров
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Обновленный китайский «Гелендваген» добрался до дилеров 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Известный автомобильный бренд BAIC выводит на авторынок свежую версию внедорожника Beijing BJ80. Данная модель реально выглядит как копия именитого Mercedes-Benz G-Class (Гелендваген).
Новинка получила двухцветную окраску кузова, эффектные хромированные накладки на бампере и кожухе запасного колеса.
Силовой агрегат обсуждаемой новинки представлен 2,3-литровым турбомотором на 250 л.с. В роли трансмиссии — шестиступенчатая коробка-автомат. Машина имеет полноприводную систему.
Из оснащения особо можно отметить систему кругового обзора, дополнительный блок управления климатическим контролем в зоне задних сидений, современную аудиосистему с 8 динамиками.
На авторынке Китая данная модель предлагается от 298000 до 328000 юаней (в рублях — около 2890000/3181000).
Оригинальный Gelandewagen стоит почти в шесть раз дороже. В юанях — это 1329000 (в рублях — около 13000000).
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