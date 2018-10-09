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Названы самые любимые россиянами автомобили
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Названы самые любимые россиянами автомобили 

Авторамблер + ещё 5 1 час назад
Фото: Авторамблер
Аналитическое агентство "Автостат" выяснило, какие модели доминируют в разных федеральных округах. Жители востока и юга страны предпочитают Toyota.
Самым распространенным автомобилем на просторах Сибири и Дальнего Востока оказалась Toyota Corolla. Доля этой модели в ДФО составляет 7,5% от общего объема пара иномарок или 130,8 тысяч экземпляров в количественном выражении. В СФО "японок" физически еще больше — 234,1 тысяч машин (6,9% в процентном отношении).
Перемещаясь в Центральный и Северо-Западный округ федеральный округ, мы видим "засилье" Ford Focus — 269,7 и 100,6 тысяч машин соответственно при одинаковой доли от общего парка иномарок (3,2%). Но этим победы "Фокуса" не ограничиваются — он отметился в лидерах в целом по стране.
Kia Rio, которая входит в тройку самых популярных новых автомобилей на российском рынке, держит за собой Приволжский (188,2 тыс. шт., 4,4%) и Уральский (71,6 тыс. шт., 3,1%) федеральном округах. В Южном федеральном округе наиболее распространенным признан ее соплатформенник Hyundai Solaris (85 тыс. шт., 3,6%), в то время как автомобилисты Северо-Кавказского ФО почитают Toyota Camry (36,6 тыс. шт., 5%).
Всего же в России по состоянию на июль 2018 года зарегистрировано свыше 26 млн легковушек иномарок.
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