Названы самые любимые россиянами автомобили

Аналитическое агентство "Автостат" выяснило, какие модели доминируют в разных федеральных округах. Жители востока и юга страны предпочитают Toyota

Самым распространенным автомобилем на просторах Сибири и Дальнего Востока оказалась Toyota Corolla . Доля этой модели в ДФО составляет 7,5% от общего объема пара иномарок или 130,8 тысяч экземпляров в количественном выражении. В СФО "японок" физически еще больше — 234,1 тысяч машин (6,9% в процентном отношении).

Перемещаясь в Центральный и Северо-Западный округ федеральный округ, мы видим "засилье" Ford Focus — 269,7 и 100,6 тысяч машин соответственно при одинаковой доли от общего парка иномарок (3,2%). Но этим победы "Фокуса" не ограничиваются — он отметился в лидерах в целом по стране.

Kia Rio, которая входит в тройку самых популярных новых автомобилей на российском рынке, держит за собой Приволжский (188,2 тыс. шт., 4,4%) и Уральский (71,6 тыс. шт., 3,1%) федеральном округах. В Южном федеральном округе наиболее распространенным признан ее соплатформенник Hyundai Solaris (85 тыс. шт., 3,6%), в то время как автомобилисты Северо-Кавказского ФО почитают Toyota Camry (36,6 тыс. шт., 5%).

Всего же в России по состоянию на июль 2018 года зарегистрировано свыше 26 млн легковушек иномарок.