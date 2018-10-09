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В России отправят в ремонт 21 тысячу Mazda6
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В России отправят в ремонт 21 тысячу Mazda6 

Motor.ru + ещё 26 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Mazda объявила об отзыве на российском рынке 20 891 автомобиля Mazda6. Под действие сервисной кампании попадают машины, проданные с июня 2002-го по декабрь 2008 года.
Как говорится в сообщении Росстандарта, у отзываемых автомобилей обнаружены дефектные фронтальные подушки безопасности. Корпус газогенераторов может растрескаться из-за продолжительного влияния высокой абсолютной влажности, что приведет к некорректному срабатыванию подушек при ДТП. Кроме того, при аварии металлические частицы сломанного корпуса могут попасть в водителя и пассажира.
Подпадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва, можно узнать из списков VIN-номеров, опубликованных на сайте Росстандарта. Все работы ремонтные работы будут проведены бесплатно.
В апреле на российском рынке были отозваны 20 тысяч Mazda6 из-за дефектного заднего тормозного суппорта.
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