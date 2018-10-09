В России отправят в ремонт 21 тысячу Mazda6

Компания Mazda объявила об отзыве на российском рынке 20 891 автомобиля Mazda6. Под действие сервисной кампании попадают машины, проданные с июня 2002-го по декабрь 2008 года.

Как говорится в сообщении Росстандарта, у отзываемых автомобилей обнаружены дефектные фронтальные подушки безопасности. Корпус газогенераторов может растрескаться из-за продолжительного влияния высокой абсолютной влажности, что приведет к некорректному срабатыванию подушек при ДТП. Кроме того, при аварии металлические частицы сломанного корпуса могут попасть в водителя и пассажира.

Подпадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва, можно узнать из списков VIN-номеров, опубликованных на сайте Росстандарта. Все работы ремонтные работы будут проведены бесплатно.

В апреле на российском рынке были отозваны 20 тысяч Mazda6 из-за дефектного заднего тормозного суппорта.