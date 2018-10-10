«Аурус» потеснит «БМВ» и «Мерседес»

Die Welt: Что представляет собой новый русский автомобиль премиум-класса?

Новый российский бренд «Аурус» призван составить конкуренцию западным маркам, сообщает немецкая газета Die Welt . Российское руководство утверждает, что машины марки «Аурус» — целиком и полностью детища отечественных инженеров и конструкторов. Детали тоже в основном производятся на отечественных заводах. Однако автор усмотрел в двигателе автомобиля сходство с мотором « БМВ ».

Лимузины класса «люкс» не производились в России вот уже 30 лет. Теперь же бренд «Аурус» (Аurus) призван составить конкуренцию западным маркам. Как говорят в Кремле, в нем все русское. Но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются удивительные детали.

Россия создала «Аурус», новый бренд лимузинов класса «люкс». В конце августа модель «Аурус Сенат» была представлена на Московском автосалоне, это первый автомобиль нового премиального бренда «сделано в России».

Название бренда составлено из слов aurum, «золото» на латыни, и Russia, то есть Россия по-английски. Таким образом, «Аурус» — это ни что иное, как «золото России». Слоган бренда звучит как «Пробуждение внутренней силы», его дополняет рекламный девиз «Аурус» — новое слово в мире технологий и роскоши из России».

Создав свой бренд представительских автомобилей, Россия хочет одним махом войти в элитарный круг премиум-класса и составить конкуренцию британским брендам « Роллс-ройс » (Rolls-Royce) и « Бентли » (Bentley), а также немецкому «Майбах-Даймлер» (Maybach-Daimler). Успех бренда должны обеспечить немецкие инженеры, деньги арабских нефтяных шейхов и имидж президента Путина, который лично пользуется этим автомобилем.

«БМВ» и «Мерседес» оказались не у дел

В первый раз мир увидел новый российский автомобиль премиум-класса в мае прошлого года. На свою инаугурацию Путин приехал на машине новой конструкции, первом российском представительском автомобиле, созданном после середины 80-х годов.

Владимир Путин до сих пор полагался на лимузины «Мерседес-Бенц» модели «С 600 Гард Пуллман» (S 600 Guard Pullman) — сверхдлинные и бронированные варианты самой роскошной модели немецкого бренда. Но еще осенью 2012 года глава администрации президента заявил, что президент, премьер-министр и другие высокопоставленные представители российского государства в ближайшее время намереваются сменить немецкие лимузины марок «Мерседес» и «БМВ» на автомобили отечественного производства.

Скромные затраты на проектирование

Была создана специальная программа под названием «Кортеж» с целью разработать представительский лимузин, внедорожник и микроавтобус. Для осуществления проекта был сформирован консорциум из Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института и частного предприятия «Соллерс» (Sollers).

В разработку отечественных представительских лимузинов российское государство вложило 12,4 миллиарда рублей (164 миллиона евро). Относительно скромная сумма для подобного амбициозного проекта. Тем более если учесть, что проект был в скором времени расширен, после того как российское руководство решило выпускать автомобили не только для нужд представителей государства, но и для высших слоев общества в собственной стране и за рубежом.

Дороже чем «Мерседес», но дешевле чем «Роллс-ройс»

Модели бренда «Аурус» названы по башням Кремля. Лимузин получил название «Сенат», внедорожник — «Комендант», микроавтобус — «Арсенал».

Кроме того, должна появиться еще и специальная версия — «Аурус Сенат кабриолет». В нем можно будет увидеть Путина — самое позднее в 2020 году — на традиционном параде по случаю Дня Победы на Красной площади.

Купить автомобиль нового бренда класса «люкс» должна побуждать и конкурентоспособная цена. Как заявил российский министр промышленности Денис Мантуров , лимузин будет стоить несколько дороже автомобиля «Мерседес» С-класса, но на 20% дешевле, чем «Роллс-ройс».

Удивительные параллели с «БМВ»

Российское руководство утверждает, что машины марки «Аурус» — целиком и полностью детища отечественных инженеров и конструкторов. Якобы и детали в основном изготовляются на отечественных заводах: колеса — в Красноярске, амортизаторы — в Башкирии, кожаная обивка сидений — в Рязани, бензобаки — в Нижней Новгороде.

Но российские ответственные лица хранят молчание, когда возникает вопрос о месте производства антиблокировочных систем и систем электронного контроля устойчивости, а также кондиционеров.

Также неясно происхождение восьмицилиндрового двигателя объемом 4,4 литра и мощностью 598 л.с., который можно было увидеть в выставочной модели на Московском автосалоне. Согласно официальным данным, мотор разработан российскими инженерами при поддержке немецких специалистов из « Порше » (Porsche). Но важнейшие технические характеристики указывают на его поразительное сходство с одним из двигателей «БМВ».

Да и руководит проектом «Аурус» немецкий менеджер Франц Герхард Хильгерт (Franz Gerhard Hilgert), перед этим возглавлявший представительство концерна « Даймлер » в России.

Первые экземпляры отправятся в Европу

Продажи автомобилей «Аурус» должны начаться в следующем году. Для начала планируется изготовить всего несколько десятков машин. Лишь с 2021 года, после расширения модельного ряда, производство должно возрасти до 5 тысяч штук в год.

Для этих целей требуется капитал. Необходимые деньги русским предоставили арабские нефтяные шейхи. В июле было подписано соответствующее заявление о намерениях с Фондом обороны, безопасности и развития Объединенных Арабских Эмиратов.

Фонд должен вложить 110 миллионов евро в развитие бренда «Аурус» и получить в свою очередь долю в 30% в компании-производителе.

Во время Московского автосалона Франц Герхард Хильгерт объявил, что уже поступили заявки на автомобили «Аурус» из-за рубежа. Первые экспортные экземпляры, скорее всего, отправятся в Европу.