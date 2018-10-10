Правила весового контроля транспорта изменят

Правила весового контроля транспорта будут изменены

Полномочия Минтранса по регулированию порядка весогабаритного контроля транспорта будут расширены.

Ведомство получит возможность установления метрологических требований к оборудованию на пунктах контроля и требований к оборудованию, которое информирует водителей о выявленных фото— видеокамерами нарушениях. Соответствующий законопроект Правительства обсудят на заседании Комитета Госдумы по транспорту и строительству 10 октября.

Законопроектом предлагается расширить полномочия Минтранса России в сфере регулирования транспортных средств. В частности, Минтрансом будут утверждены требования к размещению оборудования, информирующего водителей о нарушении правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые выявлены с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото— и видеозаписи.

По задумке разработчиков, это позволит создать систему информирования водителей, что будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в этой сфере. Кроме того, ведомство наделяется полномочиями по установлению метрологических требований к оборудованию, которое используется на пунктах весогабаритного контроля.

По словам зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева, ожидается, что более эффективный весогабаритный контроль с использованием современных технологий будет способствовать сохранению автомобильных дорог в надлежащем состоянии, а это в свою очередь положительно скажется на безопасности дорожного движения. Эффективный контроль также повысит собираемость платежей в счет возмещения вреда.