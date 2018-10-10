Ещё
Правила весового контроля транспорта изменят
Далее:
Читайте также:
Ещё

Правила весового контроля транспорта будут изменены 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: YANDEX.RU/IMAGES/
Полномочия Минтранса по регулированию порядка весогабаритного контроля транспорта будут расширены.
Ведомство получит возможность установления метрологических требований к оборудованию на пунктах контроля и требований к оборудованию, которое информирует водителей о выявленных фото— видеокамерами нарушениях. Соответствующий законопроект Правительства обсудят на заседании Комитета Госдумы по транспорту и строительству 10 октября.
Законопроектом предлагается расширить полномочия Минтранса России в сфере регулирования транспортных средств. В частности, Минтрансом будут утверждены требования к размещению оборудования, информирующего водителей о нарушении правил движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, которые выявлены с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото— и видеозаписи.
По задумке разработчиков, это позволит создать систему информирования водителей, что будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в этой сфере. Кроме того, ведомство наделяется полномочиями по установлению метрологических требований к оборудованию, которое используется на пунктах весогабаритного контроля.
По словам зампреда комитета Совета Федерации по экономической политике Валерия Васильева, ожидается, что более эффективный весогабаритный контроль с использованием современных технологий будет способствовать сохранению автомобильных дорог в надлежащем состоянии, а это в свою очередь положительно скажется на безопасности дорожного движения. Эффективный контроль также повысит собираемость платежей в счет возмещения вреда.
Парламентская газета: последние новости
В России отменят запрет на продажу пива и вина на автозаправках, пишут СМИ Hyundai хочет расширить производство автомобилей в России Троллейбус наехал на остановку в Орле, есть погибшие
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадебный лимузин смерти10
В продажу поступил ГАЗ «Вепрь Некст»
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Peugeot готовит «пожирателя» немецких спорткаров
Мексиканец 50 лет строил уникальный Ferrari
Видео
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:45
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Автоновости Автоспорт
00:40
Пешеход пострадал при буксировке автомобилей
ДТП
01:15
Как гаишник обманул смерть и фуру
ДТП
00:16
Как помыть машину из окна дома
Бортжурнал
00:39
Украинский политолог погиб в страшном ДТП
ДТП
01:54
Последний юбилей: лимузин загубил 20 жизней
ДТП
00:10
«Что я могу сделать, он же судья»
Автоновости
01:39
Крымский мост связали с ростом цен на бензин
Автоновости
01:39
Дождь парализовал Москву
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение