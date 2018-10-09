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Названа цена Subaru Forester 2019
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Российская цена нового Subaru Forester 2019 озвучена официально 

Allroader.ru 18 часов назад
Фото: Allroader.ru
Стали известны российский цены на кроссовер Subaru Forester в новом кузове, представленный весной текущего года в Соединенных Штатах. Ожидается, что дилеры Subaru в нашей стране начнут продажи не позже первой половины ноября.
При сохранении своего узнаваемого облика, модель стала более современной, получив значительный объем изменений технического характера. Например, кроссовер теперь предлагается только с вариатором и двумя версиями бензиновых моторов объемом 2.0 и 2.5 литра. Их мощность составляет 150 и 185 «лошадей» соответственно. Оба двигателя и раньше устанавливались на Forester 2019, но прошли небольшую модернизацию. Привод, по традиции, только полный.
В базовом исполнении Standard за японский кроссовер придется заплатить 1 939 000 рублей. Комплектация предлагает достойное оснащение с полным комплектом подушек безопасности, климатической установкой, электрорегулировками водительского кресла, светодиодными фарами, дисками на 17 дюймов, мультимедиа-комплексом и так далее.
Следующий по оснащению вариант Comfort стоит на 131 тысячу рублей дороже, получая дополнительно противотуманные фары, подогрев руля и всех сидений, круиз контроль и увеличенный до 8 дюймов дисплей мультимедийного комплекса. Еще 120 тысяч позволят купить кроссовер в версии Elegance с бесключевым доступом в салон, кожаной обивкой сидений, встроенной навигацией и тонировкой стекол.
Следующая версия Elegance ES оценивается уже в 2 миллиона 310 тысяч рублей, получая систему EyeSight, объединяющую в себе различные электронные системы безопасности. Следующие две комплектации доступны только для топовой версии, причем изменения для комплектации Elegance+ ES ограничиваются металлическим педальным узлом и возможность менять угол наклона спинки заднего дивана. При этом цена будет уже 2 миллиона 410 тысяч.
Надбавка к цене в 140 тысяч рублей позволяет купить Forester 2019 в версии Premium ES, где уже есть премиальная акустика, дополнительный декор, увеличенные до 18 дюймов диски и ряд других опций.
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