BlaBlaCar начнет брать плату с россиян

Французский сервис BlaBlaCar с октября 2018 года вводит платные подписки для пассажиров в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Теперь для бронирования мест у водителей пассажирам придется купить доступ на один день (149 рублей) или один месяц (199 рублей).

Поездки до 120 километров останутся бесплатными для бронирования. Также можно бесплатно публиковать объявления о поездках.

Пользователям, присоединившимся к BlaBlaCar до 10 октября, предоставили бесплатный трехмесячный доступ к сервису. Активировать его можно, забронировав поездку до 5 ноября.

Пользователям, которые присоединились к сервису после 10 октября, предлагается один месяц бесплатного доступа.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе BlaBlaCar, сервис также стал платным для пассажиров на Украине. Там подписка будет стоить 49 гривен за день (115 рублей) и 59 гривен (139 рублей) в месяц.

В BlaBlaCar заверили, что сервис и дальше будет контролировать размер компенсации, которую может получить водитель: плата позволит ему покрыть часть транспортных расходов, но не заработать.

Сервис по поиску автомобильных попутчиков BlaBlaCar был запущен в 2006 году во Франции. Число пользователей BlaBlaCar в России составляет 15 миллионов, а на Украине — четыре миллиона.