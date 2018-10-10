В Москве нашли самую дорогую «Волгу» России

Самая дорогая «Волга» в России находится в Москве. Этот автомобиль продают за 3,2 миллиона рублей.

В такую сумму оценили седан ГАЗ-21 1965 года выпуска, пробег которого составляет 100 тысяч километров. Автомобиль оснащен 2,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 лошадиных сил и механической коробкой передач.

В этом году легендарной «Волге» исполнилось 62 года — первые автомобили сошли с конвейера завода 10 октября 1956 года. Как выяснил сервис «Юла», больше всего владельцев подобных машин живет в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Самой популярной моделью оказалась ГАЗ-3110 «Волга». На втором и третьем месте — ГАЗ-31105 и ГАЗ-31029. Средняя стоимость, за которую продают такие автомобили, составляет 100,5 тысячи рублей. Самые дорогие — «двадцать первые». Их продают в среднем за 372,3 тысячи рублей.