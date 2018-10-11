Путина попросили остановить реформу ОСАГО

Лысаков попросил Путина остановить реформу ОСАГО

Как рассказал депутат « Парламентской газете », под видом реформирования рынка автогражданки страховые компании продолжают продавливать повышение тарифов ОСАГО. Он напомнил, что в сентябре в Госдуме Совете Федерации прошли парламентские слушания по предложениям Минфина Банка России и Российского союза автостраховщиков (РСА). Самые важные из них — расширение нижней и верхней границы тарифного коридора на 20 процентов, а также увеличение параметров расчёта коэффициентов с нынешних восьми до 50. По мнению авторов реформы, это позволит сделать тарифы более индивидуальными — опытные и безаварийные водители станут платить меньше, чем новички.

Однако Вячеслав Лысаков уверен, что нововведения наоборот приведут к росту стоимости полисов ОСАГО на 20 и даже 50 процентов. В своём письме президенту он пишет, что причина реформы не в убыточности этого вида страхования, как пытаются это преподнести в РСА и Банке России, а в злоупотреблениях страховщиков, за действия которых предлагают расплачиваться автовладельцам.

Депутат, в частности, приводит слова президента РСА о 24 миллиардах рублей, выведенных с рынка недобросовестными страховщиками. При этом ни регулятор, ни Российский союз автостраховщиков не обращались в МВД с просьбой найти виновных и заставить их возместить нанесённый ущерб.

«Безнаказанность и бесконтрольность поощряет действующих страховщиков на новые злоупотребления, что в короткие сроки опять приведёт к дефициту финансовых средств», — пишет Вячеслав Лысаков.

Он уверен, что реформы страхового рынка нужны, но без реформы контроля и надзора за страховыми компаниями ничего не получится — собранные по повышенным тарифам деньги будут разворованы. Депутат напомнил, что несколько лет назад страховые компании уже поднимали стоимость полисов ОСАГО на 98 процентов, также объясняя этот шаг убыточностью. Однако стабилизировать рынок автострахования так и не удалось.

В связи с этим Вячеслав Лысаков попросил главу государства поручить правоохранительным органам проверить законность и обоснованность правовой позиции РСА в отношении руководителей страховых компаний, которые вывели и продолжают выводит с рынка значительные денежные средства.

«Поскольку повышение тарифов целиком относится к компетенции Банка России и не требует согласований в федеральных органах власти, только вы сможете приостановить все реформы, так или иначе связанные с повышением тарифов ОСАГО», — обращается депутат к президенту Владимиру Путину.

Ранее Лысаков направил запросы главе МВД и руководителю Банка России с просьбой проверить законность вывода денежных средств из страховых компаний в размере 24,2 миллиарда рублей.

Вместе с те, 5 октября Минфин внёс в правительство законопроект, который предлагает на следующем этапе реформы ОСАГО исключить из расчёта стоимости полиса самые спорные коэффициенты — по мощности и территории транспортного средства. Одновременно с этим страховщики получат право устанавливать цену, на 30-40 процентов отклоняющуюся от базового тарифа в большую и меньшую сторону. При этом итоговая цена ОСАГО не должна будет превышать трёхкратный максимальный размер базовой ставки тарифа.

Сейчас базовый тариф установлен в коридоре 3432-4118 рублей, ЦБ предлагает расширить коридор до 2746-4942 рублей.