Ещё
Россияне высказались о ценах на ОСАГО
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россияне высказались о ценах на ОСАГО 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Большинство россиян (82 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что их не устраивают «слишком дорогие» полисы ОСАГО.
У респондентов спросили: «Вас устраивает нынешняя стоимость полиса ОСАГО?». «Да» ответили 18 процентов опрошенных. Они назвали плату за полис «вполне посильной».
Всего в опросе приняли участие 4763 человека.
По данным «Ведомостей», в результате реформы ОСАГО стоимость полисов увеличится сильнее, чем ожидалось. Цены могут оказаться в пределах 40 процентов выше и ниже базового тарифа. При этом максимальная цена не сможет превысить трехкратного максимального базового тарифа.
Центробанк сообщал о расширении коридора базовых ставок для полиса ОСАГО вверх и вниз. В итоге максимальная ставка вырастет с 4118 до 4942 рублей, а минимальная упадет с 3432 до 2746 рублей.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Свадебный лимузин смерти10
Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть14
ОСАГО разорит россиян197
Крымский мост заблокировали до 2020 года419
Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть153
Видео
00:57
«Видели, что маршрутка едет нам навстречу»
ДТП
00:45
Новые правила: как теперь регистрировать машину
Автоновости Автоспорт
00:40
Пешеход пострадал при буксировке автомобилей
ДТП
01:15
Как гаишник обманул смерть и фуру
ДТП
00:16
Как помыть машину из окна дома
Бортжурнал
00:23
Стас Барецкий попал в ДТП
ДТП
00:42
Троллейбус без тормозов: пешеходов задавили насмерть
ДТП Статьи
20:27
ОСАГО разорит россиян
Автоновости
00:39
Украинский политолог погиб в страшном ДТП
ДТП
01:54
Последний юбилей: лимузин загубил 20 жизней
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение