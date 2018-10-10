Россияне высказались о ценах на ОСАГО

Большинство россиян (82 процента), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что их не устраивают «слишком дорогие» полисы ОСАГО.

У респондентов спросили: «Вас устраивает нынешняя стоимость полиса ОСАГО?». «Да» ответили 18 процентов опрошенных. Они назвали плату за полис «вполне посильной».

Всего в опросе приняли участие 4763 человека.

По данным «Ведомостей», в результате реформы ОСАГО стоимость полисов увеличится сильнее, чем ожидалось. Цены могут оказаться в пределах 40 процентов выше и ниже базового тарифа. При этом максимальная цена не сможет превысить трехкратного максимального базового тарифа.