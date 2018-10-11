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Цены на авто в РФ оказались одними из самых низких в мире
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Минпромторг назвал цены на автомобили в России одними из самых низких 

Car.ru + ещё 1 4 часа назад
Цены на машины в нашей стране одни из самых низких на планете.
На форуме "АвтоЭволюция 2018", которые проходил в Калуге, об этом рассказал заместитель Министерства промышленности и торговли России Александр Морозов.
Замминистра отметил, что если сравнить ценники на машину в сопоставимых единицах, то на нашем авторынке они остаются "одними из самых низких на планете".
Также чиновник подчеркнул, что он уверен, что это напрямую связано с конкуренцией автопроизводителей в России и курсом национальной валюты.
По информации Министерства, в Российской Федерации падает уровень локализации производства, выраженный оценкой рублевой составляющей. Правда, если ориентироваться на информацию самих участников рынка, то этот уровень имеет тенденцию к росту.
Также на форуме чиновник сказал, что общая загрузка мощностей на автозаводах в России имеет результат примерно 50%.
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