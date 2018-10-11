Цены на авто в РФ оказались одними из самых низких в мире

Минпромторг назвал цены на автомобили в России одними из самых низких

Цены на машины в нашей стране одни из самых низких на планете.

Замминистра отметил, что если сравнить ценники на машину в сопоставимых единицах, то на нашем авторынке они остаются "одними из самых низких на планете".

Также чиновник подчеркнул, что он уверен, что это напрямую связано с конкуренцией автопроизводителей в России и курсом национальной валюты.

По информации Министерства, в Российской Федерации падает уровень локализации производства, выраженный оценкой рублевой составляющей. Правда, если ориентироваться на информацию самих участников рынка, то этот уровень имеет тенденцию к росту.

Также на форуме чиновник сказал, что общая загрузка мощностей на автозаводах в России имеет результат примерно 50%.