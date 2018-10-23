Маск представил бюджетную версию электромобиля Tesla

По словам американского предпринимателя, купить электромобиль, учитывая все скидки, которые можно получить в Калифорнии, можно будет за 35 тысяч долларов.

Маск уточнил, что обладатель электромобиля не тратит деньги на топливо, поэтому стоимость владения новинкой составит около 31 тысячи долларов.

Ранее акции компании Tesla рухнули после неудачной шутки Маска о Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которой бизнесмен выплатит 20 миллионов долларов после обвинений в мошенничестве.

Комиссия посчитала, что "серия ложных и вводящих в заблуждение заявлений" миллиардера о намерениях сделать компанию непубличной привела к "путанице и сбоям" на бирже и нанесла вред инвесторам.