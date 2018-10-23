Маск представил бюджетную версию электромобиля Tesla 

Глава компании Tesla Илон Маск представил бюджетную модификацию электромобиля. Tesla Model 3 будет иметь задний привод и сможет проехать без подзарядки порядка 420 километров. Маск представил новинку на своей страничке в Twitter.
По словам американского предпринимателя, купить электромобиль, учитывая все скидки, которые можно получить в Калифорнии, можно будет за 35 тысяч долларов.
Маск уточнил, что обладатель электромобиля не тратит деньги на топливо, поэтому стоимость владения новинкой составит около 31 тысячи долларов.
Ранее акции компании Tesla рухнули после неудачной шутки Маска о Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которой бизнесмен выплатит 20 миллионов долларов после обвинений в мошенничестве.
Комиссия посчитала, что "серия ложных и вводящих в заблуждение заявлений" миллиардера о намерениях сделать компанию непубличной привела к "путанице и сбоям" на бирже и нанесла вред инвесторам.