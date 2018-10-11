Объявлены цены на внедорожный Logan

Объявлены цены на Renault Logan Stepway

Дилеры Renault открыли прием заказов на рестайлинговый хэтчбек Sandero Stepway и новинку — седан Logan Stepway с увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом. У обеих машин дорожный просвет составляет 195 миллиметров против стандартных 155.

Хэтчбек и седан предлагаются с моторами 1.6 мощностью 82, 102 или 113 л.с. Со средним по мощности двигателем агрегатируется 4-ступенчатый автомат, с остальными — 5-скоростная механика. Комплектаций две, Life и Drive. Первая включает в себя кондиционер, маршрутный компьютер, противотуманные фары, передние электростеклоподъемники, центральный замок, обогрев передних сидений и аудиосистему. Во вторую добавлены климат— и круиз-контроль, мультимедийная система с навигацией.

Renault Sandero Stepway стоит от 709 990 до 861 990 рублей, Logan Stepway — от 662 990 до 822 990. Отметим, что у хэтчбека большая часть продаж приходится именно на приподнятую версию, а не стандартную. Так что более доступный по сравнению с пятидверкой Stepway-седан может неплохо раскрутиться.

Напомним, что Renault ранее анонсировал модификацию City со 113-сильным мотором и вариатором, однако цен на нее пока нет.