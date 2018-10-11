В автоиндустрии разгорается новый скандал

Еще не затих дизельгейт, а у автоконцернов, кажется, есть новая глобальная проблема. Организация Euro NCAP, проводящая независимые краш-тесты автомобилей, и исследовательский центр Thatcham Research заявили, что нашли в предоставленных для испытаний автомобилях странные метки.

В машинах целого ряда брендов найдены подушки безопасности и крепления для детских кресел ISOFIX с маркировкой «Только для Euro NCAP» и «Только для краш-тестов». Это наводит на мысли о специальной подготовке машин для «ударных» испытаний и о том, что серийные автомобили могут отличаться по уровню безопасности.

Кое-кто из представителей автоконцернов не стал отрицать, что экземпляры для краш-тестов собираются отдельно. Но при этом заверил: никаких особых компонентов на них не ставят. Детали помечают для того, чтобы знать, для какой именно машины они предназначены, дабы не задерживать процесс сборки.

В Euro NCAP отметили, что стараются проводить повторные испытания всех попавших под подозрение моделей. И все же наличие особых маркировок выглядит странно.