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В автоиндустрии разгорается новый скандал
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В автоиндустрии разгорается новый скандал 

CarClub 2 часа назад
Фото: Euro NCAP
Еще не затих дизельгейт, а у автоконцернов, кажется, есть новая глобальная проблема. Организация Euro NCAP, проводящая независимые краш-тесты автомобилей, и исследовательский центр Thatcham Research заявили, что нашли в предоставленных для испытаний автомобилях странные метки.
В машинах целого ряда брендов найдены подушки безопасности и крепления для детских кресел ISOFIX с маркировкой «Только для Euro NCAP» и «Только для краш-тестов». Это наводит на мысли о специальной подготовке машин для «ударных» испытаний и о том, что серийные автомобили могут отличаться по уровню безопасности.
Кое-кто из представителей автоконцернов не стал отрицать, что экземпляры для краш-тестов собираются отдельно. Но при этом заверил: никаких особых компонентов на них не ставят. Детали помечают для того, чтобы знать, для какой именно машины они предназначены, дабы не задерживать процесс сборки.
В Euro NCAP отметили, что стараются проводить повторные испытания всех попавших под подозрение моделей. И все же наличие особых маркировок выглядит странно.
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