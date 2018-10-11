Mazda обновила CX-5

Mazda представила обновленный CX-5 с турбомотором

Компания Mazda вывела на японский рынок обновленный кроссовер CX-5. Он получил модификацию с 2,5-литровым турбомотором, улучшенную электронную систему G-Vectoring Control и особое исполнение Exclusive Mode.

Обновленная Mazda CX-5 стала первой моделью марки в Японии, которую стали оснащать турбомотором. Этот агрегат семейства SKYACTIV-G уже ставят на CX-9 и Mazda 6 . Отдача четырехцилиндрового двигателя составляет 230 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. В пару ему предложен только шестидиапазонный «автомат».

Помимо турбомотора, на CX-5 появилась обновленная версия электронной системы GVC Plus, которая варьирует тягу двигателя в зависимости от угла поворота руля и скорости. В новой версии система начинает работать уже в самом начале маневра, а также при возвращении руля в нулевое положение.

Mazda CX-5 также обзавелась новым медиакомплексом с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а система безопасного торможения в городе Advanced SCBS научилась определять пешеходов в ночное время. Кроме того, изменился дизайн переключателей на блоке климат-контроля и панель приборов.

Кроссовер в комплектации Exclusive Mode получил декоративные элементы салона из натурального дерева, кресла с отделкой кожей наппа и вентиляцией, безрамочное зеркало заднего вида, светодиодную подсветку салона и 19-дюймовые колеса в эксклюзивной раскраске.

В Японии машину начнут продавать в конце ноября. Когда обновленный кроссовер доберется до России, пока не уточняется. Сейчас Mazda CX-5 предлагается с 2,0— и 2,5-литровыми моторами по цене от 1,52 миллиона рублей.