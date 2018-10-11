«Вседорожная» Lada XRay стала серийной

Lada XRay с 21-сантиметровым клиренсом стала серийной

«АвтоВАЗ» приступил к производству «вседорожной» модификации хэтчбека Lada XRay — Cross. Премьера модели состоялась в конце августа на Московском автосалоне.

Дорожный просвет Cross-версии увеличен со 195 до 215 миллиметров за счет установки других пружин и покрышек. Кроме того, усилен подрамник силовой установки, установлены задние дисковые тормоза и новый электроусилитель руля, а на передней панели появился селектор выбора режимов движения.

Этот переключатель имеет пять режимов работы, меняя настройки системы стабилизации и антипробуксовочной системы. Так, у автомобиля появился спортивный режим, варианты для движения по песку и снегу, а также возможность полного отключения ESP.

Хэтчбек будет предлагаться со 122-сильным двигателем 1.8, который сможет работать в паре с «механикой» или «роботом».

Цены на новинку пока не объявлены. Обычный XRay стоит от 629,9 тысячи рублей.