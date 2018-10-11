Камеры, перед которыми невозможно успеть сбросить скорость

«АвтоВзгляд» перечислил камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, перед которыми невозможно успеть сбросить скорость.

Система с ироничным в этом смысле названием «Пит-стоп» появилась на дорогах России недавно. Она определяет скорость водителей в потоке и сообщает о нарушителях дорожным полицейским.

Система «Автодория» менее нова, но постоянно модернизируется. Она определяет скорость машин по времени преодоления ими участка дороги, на который распространено действие системы.

Наконец, не избавит от штрафа и торможение перед полицейскими спидганами. Они также со временем стали лучше. Теперь эти приборы для определения скорости автомобилей работают на более дальнее расстояние.