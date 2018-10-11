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Камеры, перед которыми невозможно успеть сбросить скорость
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Камеры, перед которыми невозможно успеть сбросить скорость 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
«АвтоВзгляд» перечислил камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, перед которыми невозможно успеть сбросить скорость.
Система с ироничным в этом смысле названием «Пит-стоп» появилась на дорогах России недавно. Она определяет скорость водителей в потоке и сообщает о нарушителях дорожным полицейским.
Система «Автодория» менее нова, но постоянно модернизируется. Она определяет скорость машин по времени преодоления ими участка дороги, на который распространено действие системы.
Наконец, не избавит от штрафа и торможение перед полицейскими спидганами. Они также со временем стали лучше. Теперь эти приборы для определения скорости автомобилей работают на более дальнее расстояние.
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